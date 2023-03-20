Барселона здобула перемогу над Реалом у центральному матчі 26 туру Ла Ліги. Відео голів і огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Для підопічних Хаві матч розпочався катастрофічно. Вже на 9 хвилині зустрічі Араухо відправив м'яч у свої ворота. До перерви господарі змогли виправити ситуацію і зрівняти рахунок. Під завісу першого тайму Серхі Роберту відзначився голом.

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Друга половина гри розпочалася з небезпечних атак Барселони. Господарі мали чудові шанси вийти вперед, але всі спроби були марні. Карло Анчелотті зробив кілька замін, після яких Реал таки забив у ворота Тер Штегена, але ВАР розгледів офсайд у Асенсіо. У доданий час каталонцям вдалося здобути перемогу. Кессьє своїм голом поставив крапку у матчі.

Барселона наразі посідає перше місце у турнірній таблиці Ла Ліги. Підопічні Хаві випереджають мадридський Реал, який перебуває на другій сходинці, на 12 пунктів.

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