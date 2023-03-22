Даніеле Де Россі здивував свою дружину поїздкою в Лондон на її день народження в минулі вихідні. Але екс-тренер СПАЛа зупинився в пабі, щоб подивитися футбольний матч.

Цивільна дружина Де Россі Сара Фельбербаум не була вражена "подарунком" чоловіка на свій день народження. Спочатку вона була приємно здивована поїздкою до Лондона, але, опинившись у пабі, все стало на свої місця. Екс-тренер СПАЛа присвятив усю увагу не сімейному святу, а римському дербі.

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Легендарний у минулому капітан Роми не міг пропустити матч між своєю колишньою командою і Лаціо. Однак "джаллороссі" його розчарували – команда Жозе Моурінью поступилася в дербі з рахунком 0:1.

Ще сильніше свою дружину розчарував сам Де Россі. Вона сподівалася, що хоча б у її день народження Даніеле подумає про сім'ю, а не про футбол.

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