"Оооо, ото грязюку розвели. Людяність повинна бути і на війні, і в спорті, не можна змішувати одне з одним!

Степаненко – про скандальний розгром Кривбаса: "Сильні команди грають за будь-яких умов"

Наваляв Шахтар Кривбасу заслужено. Несіть гідно програш, а не бийте себе в груди, які ви герої і які "скиглії" гравці Шахтаря! А я, як дружина футболіста, дійсно знаю їхній таймінг", – написала Юлія на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, поєдинок ознаменувався скандалом: "гірники" просили криворіжців перенести гру до Львова, аби спростити логістику (вже 16 березня донеччанам належить зіграти матч-відповідь Ліги Європи у Роттердамі), однак Кривбас відповів відмовою. Після гри Ігор Йовічевіч не захотів потиснути руку Юрію Вернидубу, а той, у свою чергу, звинуватив Шахтар у "скигленні".

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