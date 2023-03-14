"Думав, він вже забув про збірну": Ротань – про відданість екс-помічника Шевченка Україні
Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань пригадав, як співпрацював з Андреа Малдерою, який працював у тренерському штабі Андрія Шевченка.
"Мені пощастило з тим, що при Шевченку Малдера був помічником. І коли я працював у молодіжній збірній, мене завжди були раді бачити на тренуваннях. Я старався частіше спілкуватись з помічниками Шевченка. Насправді Андреа відкритий для всіх. Він завжди дає поради кожному, відповідає на СМС-ки, коли треба щось запитати.
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Малдера бачив матчі, які ми грали влітку. Я шокований цим – думав, він вже забув про збірну. Він дуже професіональний, дуже класна людина. Також із задоволенням поїхав би на стажування до Артети", – розповів Ротань в інтерв'ю ТаТоТаке.
Нагадаємо, Андреа Малдера працював у збірній України з 2016 по 2021 роки. Зараз італійський фахівець є помічником Роберто Де Дзербі в Брайтоні.
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