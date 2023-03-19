Кубок Англії, чвертьфінал

Шеффілд – Блекберн – 3:2

Голи: Галлахер, 24 (аг), Макберні, 81, Дойл, 90 – Бреретон, 21 (пен), Смодіч, 60

Брайтон – Грімсбі – 5:0

Голи: Ундав, 6, Фергюсон, 51, 70, Марч, 82, Мітома, 90

Манчестер Юнайтед – Фулхем – 3:1

Голи: Фернандеш, 75 (пен), 90 Забітцер, 77 – Мітровіч, 50

В неділю відбулися чергові матчі Кубка Англії. Шеффілд з Блекберном влаштували гольову феєрію. Невизначеність у матчу тривала до останніх секунд. Вже в доданий час Дойл здобув для своєї команди перемогу. У другому матчі команда Де Дзербі приймала клуб із четвертого дивізіону Грімсбі. Брайтон порадував своїх фанатів результативною грою. П'ять м'ячів отримав суперник від команди Де Дзербі.

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Манчестер Юнайтед сперечався за путівку у півфінал з Фулхемом. Підопічні Тен Хага мала перевагу на початку зустрічі, але в першому таймі не змогла скористатися нею. Забитих голів у першому таймі не було. Натомість друга половина гри видала результативною та напруженою. Мітровіч відкрив рахунок у матчі на 50 хвилині. Забітцер на 77 зрівняв рахунок. А потім герой Фулхема перетворився на антигероя. Спочатку Вілліан побачив перед собою червону картку від арбітра, а через секунду і Мітровіч отримав вилучення. Те, що Фулхем залишився у меншості, пішло на користь Манчестер Юнайтед. З пенальті Бруну Фернандеш подвоїв перевагу своєї команди. А вже у доданий час португалець оформив дубль.

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