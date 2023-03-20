Напередодні зустрічі Баварія лідирувала в Бундеслізі та здавалось, що знову в Німеччині не буде інтриги. Але Хабі Алонсо зумів налаштувати свою команду на цю гру, хоч не все йшло по плану. Байєр пропустив вже в середині першого таймі. Кімміх вивів свою команду вперед. До перерви рахунок на табло не змінився.

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Найцікавіше залишилось на другий тайм. Павар сфолив на Аміні Адлі, але суддя спочатку подумав, що гравець Байєра симулює. Лише за допомогою ВАР вдалося виправити помилку. Пенальті вдало реалізував Паласіос. На 70 хвилині ситуація повторилась. Адлі знов побачив перед собою жовту, але ВАР і на цей раз все виправив. А Паласіос вдруге точно пробив з 11 метрів.

Байєр після цієї зустрічі набрав 37 очок. Команда Алонсо посідає восьме місце. Баварія перемістилася на другу сходинку з 52 балами. Очолює турнірну таблицю Бундесліги Борусія Д, маючи у своєму активі 53 пункти.

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