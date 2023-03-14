Федеральний апеляційний суд опублікував заяву, яка пояснює, чому двоматчеву дискваліфікацію Жозе Моурінью залишили в силі після його сварки з четвертим арбітром Марко Серрою під час матчу з Кремонезе.

Португальський тренер отримав червону картку під час поразки Роми від Кремонезе в матчі 24 туру Серії А (1:2). Стверджувалося, що Серра виявив неповагу до тренера римлян після того, як "особливий" запитав у арбітра про пропущений свисток за фол.

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Моурінью і його помічники були обурені ситуацією, і після матчу тренер Роми зайшов до суддівської роздягальні, що заборонено правилами. У заяві Італійської федерації футболу (FIGC) йдеться про те, що цю подію було взято до уваги.

Водночас повідомляється, що рішення FIGC ґрунтувалося на звіті головного арбітра матчу і ніяк не пов'язане з розслідуванням поведінки Серри.

Моурінью мав пропустити матч 25 туру Серії А з Ювентусом, але на момент розслідування поведінки Серри FIGC дозволила тренеру Роми бути присутнім на матчі. Однак гру 26 туру чемпіонату з Сассуоло Моурінью все ж був змушений пропустити. Не буде Жозе присутнім і на матчі своєї команди з Лаціо, який буде зіграний найближчими вихідними.

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