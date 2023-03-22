В обох гравців невелика застуда, через що вони пропустили вечірнє тренування збірної України, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Збірна України офіційно проведе таємний матч з клубом АПЛ

Скоріш за все, проти Брентфорда Сидорчук та Циганков не зіграють, але шанси зіграти проти Англії у матчі відбору до Євро-2024 залишаються високими.

Зауважимо, що гра з Брентфордом (яка відбудеться за зачиненими дверима) відбудеться вже завтра, 23 березня, а зустріч з "трьома левами" – через три дні.

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