Двоє гравців збірної України можуть не зіграти в таємному матчі – шанси на поєдинок з Англією високі
22 березня 2023 - Читать на русском
Півзахисники збірної України Сергій Сидорчук та Віктор Циганков вимушено пропустять найближчий поєдинок "синьо-жовтих".
В обох гравців невелика застуда, через що вони пропустили вечірнє тренування збірної України, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Скоріш за все, проти Брентфорда Сидорчук та Циганков не зіграють, але шанси зіграти проти Англії у матчі відбору до Євро-2024 залишаються високими.
Зауважимо, що гра з Брентфордом (яка відбудеться за зачиненими дверима) відбудеться вже завтра, 23 березня, а зустріч з "трьома левами" – через три дні.
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