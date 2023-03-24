"Скажу так. За весь час у футболі ніколи не бачив лівого захисника, який опиняється на правому фланзі та віддає на правого вінгера, який забиває, як Зінченко зробив проти Евертона.

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Він просто йде туди, де може вплинути на гру. І Мікель Артета довіряє Зінченку, ви можете бачити, що команда довіряє йому, щоб він виконав роботу. Ми бачили, як Джака покращувався, коли він на полі. Бачили, як Мартінеллі покращився, коли Зінченко на полі, ми бачили, як Жезус демонстрував хорошу гру, коли він був там, бачили, як Партей ідеально поєднувався з ним у центрі півзахисту. Який гравець", – поділився Кемпбелл в коментарі Arsenal News Channel.

Нагадаємо, що Зінченко влітку 2022 року став гравцем Арсенала та став одним з лідерів команди. В активі Олександра 27 ігор в усіх зустрічах, 1 гол та 2 результативні передачі.

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