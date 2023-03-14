Чемпіонат Литви 2023, А-ліга. 3-й тур.

Шауляй – Гагельманн – 3:1

Голи: Романовський, 36, Щебетун, 49, Шешплаукіс, 52 – Дангубич, 54

Шауляй повів у рахунку під кінець першого тайму, коли Щебетун та Романовський створили перший м'яч. Українець головою скинув на литовського партнера, а Даніель переправив м'яч у ворота.

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По перерві ця парочка забила ще один гол: Романовський прострілив з правого краю штрафного, а Щебетун зіграв на випередження. Дуже швидко Шешплаукіс забив третій м'яч у зустрічі, а Гагельманн зміг забити лише гол престижу.

Ця перемога дозволила Шауляю набрати 7 очок та очолити турнірну таблицю. Додамо, що Щебетун є вихованцем Динамо, але не отримував шансу в основній команді.

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