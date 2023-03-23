32-річний екс-представник збірної Бразилії став гравцем московського Торпедо, повідомляє прес-служба клубу терористів. Контракт розрахований до літа.

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Андре обрав 21 номер. Останнім його клубом була Куяба, за яку він виступав з січня по жовтень 2022-го. На батьківщині нападник є доволі відомим, адже провів аж 265 матчів лише у чемпіонаті за Сантос, Греміо, Атлетіко Мінейро та інші команди.

До слова, Динамо у 2010 році заплатило за Рібейро де Соузу 8 мільйонів євро. Нападник провів усього 9 матчів, його віддавали в оренди у Бордо та Атлетіко Мінейро, куди й продали у 2012-му за майже 6 мільйонів.

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