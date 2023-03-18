Нападник Зорі Назарій Русин, який ще до літа 2022 року належав Динамо, поділився думками про очну зустріч команд в матчі 18-го туру УПЛ.

"Дуже тяжка гра, всі розуміли, що той, хто виграє, буде далі боротися за перше місце. Чи було особисте завдання від тренера? Особистого завдання не було. Грати, як вмію, і допомагати команді.

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Що відчуваю, здобувши другу перемогу в сезоні над Динамо? Відчуваю гордість. Чому граю на фланзі? На цей момент на фланзі я можу показувати свої найкращі якості. Я хочу забивати в кожній грі та допомагати команді", – наводить слова Русина Динамоманія.

Додамо, що Зоря мінімально обіграла Динамо (1:0), а єдиний м'яч в активі Едуардо Герреро.

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