Свого часу форвард виховувався у структурі Ювентуса, отримував виклики до збірної Італії U-19 і навіть фотографувався з Кріштіану Роналду. Зараз Буніно 26, і можна з впевненістю сказати про змарнований потенціал. Нападник вже кілька років вештається командами нижчих дивізіонів, демонструючи жалюгідну результативність. Нинішній сезон Крістіан розпочав у Про Верчеллі, а взимку перебрався до Лекко на правах оренди. Статистика не вражає – 32 матчі і всього 2 голи на рівні Серії С.

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Буніно вирішив нагадати про себе, але зовсім не футбольними подвигами. Форвард смиренно сидів у запасі Лекко під час гостьового матчу проти П'яченци, аж раптом на 76-й хвилині тренер Лучано Фоскі наказав розминатися для можливого виходу. Буніно виконав кілька вправ, а потім нишком пішов до кутового прапорця і відвернувся від поля на кілька секунд.

Виявилося, що Крістіан негайно захотів попісяти, тому не мав часу бігти в роздягальню. Лайнсмен цю всю процедуру помітив, передав головному арбітру, а той виписав бомбардиру Лекко пряму червону.

"Ми планували цю заміну, тому я просив суддів зберегти здоровий глузд. Я розумію, що є певні правила, але ж Крістіан не зробив нічого страшного. Хлопець не мав часу бігти в роздягальню, тому пішов якнайближче і тихо зробив свої справи. Я не хочу це обговорювати, але вважаю, що жовтої було б цілком достатньо. Буває, що значно гірші фоли залишаються взагалі без уваги арбітрів", – Фоскі після матчу намагався виправдати підопічного.

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