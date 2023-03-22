"Дуже щасливий. Чесно кажучи, трохи неочікуваний був виклик, так що дуже приємно повернутися до колективу. Тренування? Нормально, нові схеми, зв'язки, те, що потребує Руслан Петрович. Він сьогодні трішечки розповів, готуємося.

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Коли є конкуренція – то дуже добре, ми працюємо, а тренер вирішить, хто буде грати. Завжди є шанси на вихід з групи, це доводили багато команд, тому потрібно вірити та набирати в кожній грі максимум очок. Сподіваюся, що все буде добре, і ми вийдемо на Євро", – поділився Шевченко в коментарі вЗбірна.

Нагадаємо, востаннє Микита Шевченко викликався до розташування національної команди в жовтні 2020 року. Голкіпер почав отримувати регулярну ігрову практику з початку цього року, після того, як перебрався в Олександрію.

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