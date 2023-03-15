Колишній гравець київського Динамо Беньямін Вербіч потрапив у пікантну історію, коли мати його сина виклала в соцмережі фото, де він стоїть оголений поряд з трансгендером. Півзахисник заперечує ці всі факти та наголошує, що таким чином колишня перешкоджає бачитися йому зі спільною дитиною.

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"Вибачте, що турбую вас дурницями пані Альвіни Царенко, але я відчуваю, що мушу це зробити, оскільки вся ця брехня щодо мого особистого життя походить від неї з метою вплинути на правосуддя Греції, до якого я звернувся з проханням отримати опіку над моїм сином. Судове рішення щодо цього ми очікуємо. Хоча це нікого не стосується, просто для протоколу я гетеросексуал, вважаю себе гетеросексуалом і ніколи не мав сексуальних чи романтичних стосунків із чоловіками, чи трансгендерами.

Альвіна скористалась фотошопом фото моєї колишньої дівчини Ліллі (вона додала пеніс) і тепер вона стверджує, що я ходив до клубу ще з двома трансгендерами!!! Цього разу це моя двоюрідна сестра Єрнея та її подруга Катя зі Словенії. Якщо психічне здоров'я мого сина не було під загрозою, я знаю, що це була б просто малобюджетна комедія.

Альвіна також переслідується мною у кримінальній справі за кілька злочинів, і її наклеп є лише свого роду «помстою». Майте на увазі, що окрім інших своїх очевидних «якостей», Альвіна Царенко – ошуканка", – написав футболіст у своїх соцмережах.

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