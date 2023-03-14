Іспанська преса оприлюднила деякі секрети колишніх президентів і екс-менеджерів Барселони, які пов'язані з виплатами Хосе Марії Енрікесу Негрейрі – колишньому віце-президенту Комітету арбітрів.

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Неназване джерело розповіло, що виплати були задля "самозахисту". Ці платежі були приховані від решти керівників каталонського клубу, щоб захистити їх. Це був аргумент, який деякі високопоставлені чиновники Барселони отримали в останні тижні, коли вимагали пояснень щодо систематизованих виплат колишньому віце-президенту Комітету арбітрів. Деякі з посадовців також додають, що раніше не розривали стосунки з Негрейрою, тому що вони були схожі на "перманентний шантаж". Про це повідомила Marca з посиланням на El Mundo.

Ця версія збігається з тими, яку озвучив перед Податковим управлінням колишній суддя, який сказав, що Барса хотіла гарантувати "нейтралітет" в арбітражних суперечках. Альберт Солер, один з колишніх керівників, заявив, що в клубі знали лише про стосунки з Хав'єром Негрейрою, сином колишнього віце-президента Комітету арбітрів, який щотижня робив звіти про команди суперників та призначених арбітрів.

El Mundo також розкриває подробиці зустрічі, яка відбулася між Жоаном Гаспаром та Лапортою, коли він став президентом у 2003 році. Мета: поговорити про необхідність не втрачати вагу в Королівській федерації футболу Іспанії.

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