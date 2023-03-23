Екс-воротар збірної Англії Бен Фостер підписав контракт із Рексемом, клубом із Північного Уельсу. Про це інформує офіційний сайт "червоних драконів". Угода розрахована до кінця поточного сезону.

Колишній голкіпер Манчестер Юнайтед та збірної Англії завершив кар'єру, відмовивши найбагатшому клубу світу

У 2005 році Фостер уже захищав кольори Рексема, перебуваючи в оренді зі Сток Сіті. Тоді ж Фостер допоміг команді виграти трофей Англійської футбольної ліги.

"Коли я приходив сюди вперше, то Рексем був для мене трампліном у подальшій кар'єрі. Якби мені 18 років тому сказали, що в мене буде така кар'єра, я б, напевно, не повірив. Я багато чим завдячую Рексему", – зазначив Фостер, який після успішного виступу на Іподром Граунд підписав контракт із Манчестер Юнайтед.

У вересні 2022 року Фостер оголосив про завершення кар'єри, відмовивши перед цим Ньюкаслу за сімейними обставинами. Пізніше Ньюкасл у статусі вільного агента підписав Лоріса Каріуса.