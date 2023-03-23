31-річний футболіст ухвалив це рішення через травми, які останнім часом не давали йому грати. У листопаді Врсалько розірвав контракт з Олімпіакосом, а тепер оголосив про завершення професіональної кар'єри. Надалі він планує стати футбольним агентом. Про це повідомив Germanijak.

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Врсалько – вихованець загребського Динамо. Протягом кар'єри він представляв такі клуби, як Дженоа, Сассуоло, Атлетіко та Олімпіакос. У складі Динамо захисник чотири рази ставав чемпіоном Хорватії, двічі вигравав Кубок країни та один раз – Суперкубок. З мадридським клубом хорват виграв чемпіонат Іспанії та став переможцем Ліги Європи у 2018 році.

У складі збірної Хорватії Врсалько провів 48 матчів. На ЧС-2018 разом з командою він завоював срібні медалі, поступившись в фіналі турніру збірній Франції (2:4).

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