Ще один українець спробує легіонерського хліба.

Вихованець Динамо Євген Опанасенко продовжить кар'єру у Вальмієрі, повідомляє прес-служба латвійського клубу.

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Про терміни та умови контракту з 19-річним захисником не повідомляється.

Нагадаємо, Опанасенко – вихованець Динамо. Виступав за U-19. З липня 2022 року перебував без команди.

До слова, за Вальмієру вже виступають два українці – півзахисник Іван Желізко та захисник Роман Якуба (в оренді).

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