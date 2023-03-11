Екс-захисник Динамо офіційно перебрався в Європу
11 березня 2023 - Читать на русском
Ще один українець спробує легіонерського хліба.
Вихованець Динамо Євген Опанасенко продовжить кар'єру у Вальмієрі, повідомляє прес-служба латвійського клубу.
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Про терміни та умови контракту з 19-річним захисником не повідомляється.
Нагадаємо, Опанасенко – вихованець Динамо. Виступав за U-19. З липня 2022 року перебував без команди.
До слова, за Вальмієру вже виступають два українці – півзахисник Іван Желізко та захисник Роман Якуба (в оренді).
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