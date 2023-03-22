"Я дуже радий, що підписав контракт з Вартою. Я вже так скучив за футболом, тому не можу дочекатися, коли повернуся на поле. На жаль, тренер Динамо не надто на мене розраховував. Були й травми, але останнім часом я не відпочивав, а наполегливо тренувався та чекав свого шансу.

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Від першого тренування з Вартою склалося враження, що я в цій команді вже кілька років. Я дійсно відразу потрапив у команду і почуваюся тут дуже добре. Співпраця з гравцями та тренерським штабом була чудовою з самого початку.

Я постараюся дати команді багато якості та динаміки на фланзі. Вірю, що після моїх навісів мої партнери матимуть багато шансів забити", – поділився Костевич в коментарі офіційному сайту Варти.

Додамо, що Володимир став гравцем Динамо в 2020 році, але так і не дебютував за киян. Наприкінці 2021 року Костевич перебрався до Руху на правах оренди, але вже 31 грудня повернувся до "біло-синіх". У лютому цього року захисник став гравцем Варти, розірвавши контракт із Динамо.

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