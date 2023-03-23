Боян Кркіч так і не дочекався отримання пропозиції від будь-якого клубу після завершення контракту з Віссел Кобе.

Екс-вінгер Барселони Боян Кркіч ухвалив рішення щодо завершення кар'єри. Про це іспанець сербського походження повідомив на скликаній прес-конференції, інформує офіційний Твіттер Барселони.

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32-річний вінгер встиг пограти за Барселону, Рому, Мілан, Аякс, Сток Сіті, Майнц, Алавес, Монреаль Імпакт і Віссел Кобе. У складі збірної Іспанії Кркіч провів 1 матч у 2008 році.

Найзнаменитіший гол Бояна в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2009/10 між Барселоною та Інтером так і не був зарахований. За рахунку 1:0 на користь Барселони Кркіч відправив м'яч у ворота "нерадзуррі" на 90+2-й хвилині, але суддівська бригада визнала, що за мить до цього партнер Бояна – Яя Туре – підіграв собі рукою.

На прес-конференції Кркіч заявив, що зіграє прощальний матч за збірну Каталонії.

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