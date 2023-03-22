Спершу плани футболіста щодо завершення кар'єри розкрив Жерар Піке під час стріму у Twitch. Колишній захисник наголосив, що церемонія прощання відбудеться у четвер.

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Сьогодні ж сам Кркіч в Instagram анонсував своє повернення на Камп Ноу, що є підтвердженням слів Піке. У нападника запланована прес-конференція та прощання з фанатами.

Нагадаємо, Боян подавав величезні надії у юнацьких колективах Барселони, де забив сотні голів. До першої команди приєднався в сезоні 2007/08 й відтоді награв 163 матчі за "блаугранас". Виступав за Мілан, Рому та Аякс.

Далі був непоганий період за Сток Сіті (85 поєдинків) та поневіряння усім світом – німецький Майнц, іспанський Алавес, американський Монреаль та японський Віссел Кобе, який Кркіч покинув у лютому. Також нападник провів 1 матч за збірну Іспанії у 2008-му.

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