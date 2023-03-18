Екс-зірка Ліверпуля завершив кар'єру через проблеми з серцем та заінтригував майбутнім
Колишній гравець Лаціо та Ліверпуля Лукас Лейва вимушено ухвалив рішення повісити бутси на цвях.
"Настав день прощання. Зізнаюсь, це сталось під тиском сторонніх сил (у грудні діагностували проблеми з серцем – прим.), але я озираюся назад, дивлючись на кар'єру, яку побудував. У 14 років я пішов з дому для здійснення мрії стати футболістом. У 16 приїхав до Греміо і відчув, що таке бути у великому клубі, а також відчув, що мрія стала ближчою до здійснення.
Екс-зірці Ліверпуля діагностували проблеми з серцем
У 18 мрія здійснилась, а разом з нею – незабутній вихід до Серії А! Наступного року я пережив одні з найкращих моментів у своїй кар'єрі, в тому числі дебют за національну збірну Бразилії. У 2007-му я переїхав до Ліверпуля, який став частиною мого життя на 10 років. З гордістю можу сказати, що сьогодні Ліверпуль – мій дім! Я пишаюся тим, що разом зі своєю сім'єю є громадянином Англії, я – скаузер.
І доля привела мене в найдивовижніше місто Європи – Рим. З усім його шармом і фанатичними вболівальниками Лаціо. Мені вдалося вписати своє ім'я в історію клубу! Це були 5 чудових років. У Римі ми завжди говоримо "Forza Лаціо". Мені чогось не вистачало для завершення кар'єри, тож повернувся у команду свого серця й отримав привілей одягти футболку Греміо знову.
Очевидно, я міг би написати книжку з історіями, які пережив у цих трьох клубах за 30 років у футболі, але я тут, щоб подякувати кожному, хто допомагав на цьому шляху: родині, друзям, тренерам, партнерам, вболівальникам. Футболе, дякую тобі! Впевнений, ви продовжите підтримувати мене і у новому етапі життя, який ось-ось розпочнеться", – написав Лейва в Instagram.
Лукас провів у футболці Ліверпуля 346 поєдинків, але здобув усього 1 трофей – Кубок англійської ліги. За Лаціо колишній бразильський хавбек награв 198 матчів (2 перемоги в Суперкубку та 1 в Кубку Італії), а за Греміо – 39.
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