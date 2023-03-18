"Настав день прощання. Зізнаюсь, це сталось під тиском сторонніх сил (у грудні діагностували проблеми з серцем – прим.), але я озираюся назад, дивлючись на кар'єру, яку побудував. У 14 років я пішов з дому для здійснення мрії стати футболістом. У 16 приїхав до Греміо і відчув, що таке бути у великому клубі, а також відчув, що мрія стала ближчою до здійснення.

Екс-зірці Ліверпуля діагностували проблеми з серцем

У 18 мрія здійснилась, а разом з нею – незабутній вихід до Серії А! Наступного року я пережив одні з найкращих моментів у своїй кар'єрі, в тому числі дебют за національну збірну Бразилії. У 2007-му я переїхав до Ліверпуля, який став частиною мого життя на 10 років. З гордістю можу сказати, що сьогодні Ліверпуль – мій дім! Я пишаюся тим, що разом зі своєю сім'єю є громадянином Англії, я – скаузер.

І доля привела мене в найдивовижніше місто Європи – Рим. З усім його шармом і фанатичними вболівальниками Лаціо. Мені вдалося вписати своє ім'я в історію клубу! Це були 5 чудових років. У Римі ми завжди говоримо "Forza Лаціо". Мені чогось не вистачало для завершення кар'єри, тож повернувся у команду свого серця й отримав привілей одягти футболку Греміо знову.

Очевидно, я міг би написати книжку з історіями, які пережив у цих трьох клубах за 30 років у футболі, але я тут, щоб подякувати кожному, хто допомагав на цьому шляху: родині, друзям, тренерам, партнерам, вболівальникам. Футболе, дякую тобі! Впевнений, ви продовжите підтримувати мене і у новому етапі життя, який ось-ось розпочнеться", – написав Лейва в Instagram.

Лукас провів у футболці Ліверпуля 346 поєдинків, але здобув усього 1 трофей – Кубок англійської ліги. За Лаціо колишній бразильський хавбек награв 198 матчів (2 перемоги в Суперкубку та 1 в Кубку Італії), а за Греміо – 39.

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