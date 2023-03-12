У суботу 25-й тур чемпіонату Іспанії продовжили декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Ла Ліга, 25-й тур

Ельче – Вальядолід – 1:1

Голи: Моренте, 90+6 – Ларін, 4

Вилучення: Меса, 90+10 (Вальядолід, друга жовта картка), Онгла, 90+12 (Вальядолід, друга жовта картка)

Сельта – Райо Вальєкано – 3:0

Голи: Аспас, 51, 86, Сісс, 54 (аг.)

Валенсія – Осасуна – 1:0

Гол: Клюйверт, 74

Нереалізований пенальті: Дуро, 90+1 (Валенсія)

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Ельче на своєму полі врятував нічию з Вальядолідом. Найгірша команда Ла Ліги пропустила вже у дебюті зустрічі і весь поєдинок намагалась відігратись. Валенсійці завдали по воротах суперника 24 удари проти 5 (10 проти 1 у площину воріт), і досягли успіху лише на шостій доданій хвилині завдяки рикошету. На 11-ій (!!!) доданій господарі отримали чисельну перевагу – протягом хвилини арбітр спочатку вилучив за другу жовту Меса, а за мить два "гірчичники" заробив Онгла. Однак часу, аби втілити більшість, Ельче не вистачило.

Сельта несподівано розгромила Райо Вальєкано. Практично рівний перший тайм голів не приніс. Натомість по перерві де Томас влучив у стійку, чим розізлив господарів. Сельта у відповідь забила двічі протягом трьох хвилин (один з м'ячів переписали на автогол через рикошет від Сісса), а наприкінці зустрічі Аспас оформив дубль. Поразка не дозволила Райо Вальєкано піднятись у зону єврокубків – мадридці залишились сьомими, а разі успіху конкурентів можуть опуститись ще нижче.

Валенсія покинула зону вильоту, здобувши несподівану перемогу над Осасуною. Памплонці знову втратили шанс зачепитись за зону єврокубків – вони перебували у трьох очках від шостої позиції, але провели жахливий матч на Местальї. Гості награли всього на 0,28 очікуваних голи.

"Кажани" виглядали активніше й гостріше, що вилилось у гол Клюйверта на 74-й хвилині. У компенсований час господарі могли ще й з пенальті відзначитись, однак Дуро не зміг прошити Ерреру – до речі, голкіпер проводив 150-й матч за Осасуну. У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Валенсії, завдяки якій команда піднялась на шістнадцяту сходинку.

Цікаво, що арбітр Хав'єр Ігнасіо Вільянуева першим в історії Ла Ліги скасував два вилучення після втручання VAR. Обидві показували футболістам Осасуни – Еррері та Оросу.

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