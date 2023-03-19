Українець двічі поспіль виграв нагороду найкращого гравця клубу за місяць і регулярно потрапляє в об'єктиви камер.

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Не став винятком і цей вікенд. Арсенал у соцмережах обрав саме Зінченка для анонсу нинішнього дербі проти Крістал Пелас, яке розпочнеться о 16:00 за Києвом. Олександр залякує суперника емоційною гримасою з минулих матчів.

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Crystal Palace

2pm (UK)

️ Emirates Stadium

Premier League

LIVE coverage on https://t.co/4KJlfKW7rt pic.twitter.com/yvQdgiBrrW — Arsenal (@Arsenal) March 19, 2023

Нагадаємо, що це дебютний сезон Зінченка у футболці Арсенала після переходу з Манчестер Сіті за 35 млн євро. Українець є одним з головних ковалів лідерства "канонірів" в АПЛ – 20 матчів, один гол і 2 асисти.

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