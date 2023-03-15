Перед стартовим свистком матчу з Наполі фанати франкфуртського Айнтрахта заявили про себе бійкою з італійською поліцією, підпалами автомобілів і розгромом ресторанів.

Неаполітанська влада боялася, що велика група фанатів Айнтрахта спровокує заворушення в місті. З цієї причини продаж квитків на матч уболівальникам із Німеччини було заборонено. Пізніше він став доступний тільки тим уболівальникам, які народилися або живуть у Франкфурті.

Наполі – Айнтрахт Франкфурт: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Як виявилося, побоювання повністю виправдалися. 600 представників ультрас Айнтрахта розгромили ресторани на площі Пьяцца дель Джезу, підпалили кілька автомобілів і побилися з поліцією. Про це інформує Corriere dello Sport.

Повідомляється, що німецьким фанатам допомагали ультрас бергамської Аталанти, які вважаються ворогами для ультрас Наполі.

Поліція Неаполя змогла зупинити побоїще. Згідно з джерелом, турнікети на стадіоні перед матчем Наполі – Айнтрахт будуть відкриті.

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Найкраща команда Італії боїться зухвалих німців – влада покладається на суди, фанати 7 клубів готують міжнародний погром