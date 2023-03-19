Українці досить по-різному провели суботній вечір – Миколенко став співавтором вирішального гола у ворота Челсі, Яремчук знову зганьбився, а Мудрик пропустив гру з Евертоном.

Евертон та Челсі розписали результативну нічию (2:2), а Миколенко та Мудрик опинились по різні сторони барикад. Михайло навіть не з'явився на полі, тоді як Віталій не лише вийшов на заміну, а й віддав передасист на другий гол.

Челсі втратив очки з Евертоном – страх Мудрика, конкурент Миколенка привіз пенальті, вирішальний передасист українця

А от Роман Яремчук позбавив Брюгге шансів забити бодай гол, не реалізувавши стовідсоткову нагоду. Українець міг зрівняти рахунок, але його команда таки поступилась Кортрейку.