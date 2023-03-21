Фанати Мессі влаштували тисняву, щоб побачити кумира: відео хаосу
Нападник збірної Аргентини Лео Мессі користується неймовірною популярністю на батьківщині.
Звичайно, після тріумфу на чемпіонаті світу в Катарі популярність гравців "альбіселесте" у своїй країні зросла, але любов до головної зірки команди переросла в божевілля.
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Лео Мессі приїхав до Аргентини на матчі збірної. Ввечері він вирішив провести час в ресторані разом зі своєю сім'єю. Фанати оточили заклад, почали співати та перекрили вихід, заважаючи нападнику повернутися додому.
Нагадаємо, що Аргентина в міжнародну паузу проведе дві товариські зустрічі. Підопічні Скалоні зіграють проти Панами 24 березня, а через чотири дні проти Кюрасао.
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