Звичайно, після тріумфу на чемпіонаті світу в Катарі популярність гравців "альбіселесте" у своїй країні зросла, але любов до головної зірки команди переросла в божевілля.

Аргентина оголосила заявку на матчі проти Панами та Кюрасао

Лео Мессі приїхав до Аргентини на матчі збірної. Ввечері він вирішив провести час в ресторані разом зі своєю сім'єю. Фанати оточили заклад, почали співати та перекрили вихід, заважаючи нападнику повернутися додому.

Lionel Messi trying to leave a restaurant in Argentina last night



(via @AndresLacouture)pic.twitter.com/xI1fWy6Xpa — ESPN FC (@ESPNFC) March 21, 2023

La gente afuera del restaurant Don Julio (Palermo), cantando mientras Lionel #Messi cena con su familia.



Una locura total., pic.twitter.com/TwSNcNayeE — Veronica Brunati (@verobrunati) March 21, 2023

Нагадаємо, що Аргентина в міжнародну паузу проведе дві товариські зустрічі. Підопічні Скалоні зіграють проти Панами 24 березня, а через чотири дні проти Кюрасао.

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