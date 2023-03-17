За вчорашній день (16 березня) сталося щонайменше 3 жахливі інциденти за участю фанатів різних команд. "Фестиваль жорстокості" відкрили ультрас Реал Сосьєдада, які ще до матчу напали на автобус з вболівальниками Роми. На щастя, іспанська поліція швидко прибула на місце зіткнення і встигла заарештувати кількох порушників.

Марко Дмітровічу взагалі не звикати до агресії. На попередній стадії воротар Севільї був змушений відбиватися від навіженого фаната ПСВ, який вискочив на поле і хотів його вдарити. Цього разу кривдники застосували "дальню артилерію". Трибуни стадіону Фенербахче закидали штрафний майданчик Севільї всіляким сміттям, і одна монета прилетіла в голову Дмітровічу. Серб кілька хвилин полежав на газоні, але підвівся і дограв матч з пластирем.

Le intentaron agredir en el Philips Stadion.

Le han tirado de todo en el Şükrü Saracoğlu...



Sigue, se levanta y sostiene al Sevilla en Europa.



? Dmitrovic es de otra pasta. #LaCasadelFútbol #UEL pic.twitter.com/PIzyBJk416 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) March 16, 2023

Запальні турки "відзначилися" у ще одному поєдинку. Двоє фанатів Сівасспора вискочили на поле після четвертого гола Фіорентини у ворота їхньої команди. Один неадекват дорогою встиг вдарити хавбека "фіалок" Алессандро Б'янко. Як виявилося, 20-річному гравцю зламали ніс.

Vergognosa aggressione a Bianco durante Sivasspor-Fiorentina ️ pic.twitter.com/quplaAXCue — Passione Fiorentina (@PassioneFiorent) March 17, 2023

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