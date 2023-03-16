Фантастичний політ Осімхена у відеоогляді матчу Наполі – Айнтрахт – 3:0
16 березня 2023 - Читать на русском
Наполі розгромив Айнтрахт у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
Наполі мав величезну перевагу продовж першого тайму, але рахунок вдалося відкрити аж в компенсований час. Лоботка зробив перехоплення, шведою викрутив на Політано, а той навісом знайшов Осімхена. Бомбардир італійців ефектно завис у повітрі і головою переправив у ворота з чималенької висоти.
Наполі розбив Айнтрахт і вперше вийшов в 1/4 Ліги чемпіонів – Осімхен оформив історичний дубль
По перерві Наполі довів справу до розгрому. Осімхен з прострілу Ді Лоренцо оформив дубль, а Зєліньскі сам заробив і реалізував пенальті. 5:0 – тотальне знищення Айнтрахта за сумою двох матчів.
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