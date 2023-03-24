"Мені пригадується матч з англійцями більш ніж десятирічної давнини, коли на полі суперника Коноплянка забив шалений м’яч. Він у мене й досі перед очима. Тоді українська збірна зіграла внічию, 1:1. На стадіонах в Англії зазвичай панує класна футбольна атмосфера, і я впевнений, що 90-тисячний "Вемблі" під час матчу з Україною буде заповнений вщент.

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Більшість наших хлопців в такій атмосфері давно не грали, тому випробувати себе у поєдинку із такою топовою командою, як збірна Англії, буде дуже цікаво. Не буду оцінювати нинішні можливості наших збірників, що грають у чемпіонаті України, як і говорити про його сьогодення, але у нашій національній команді є футболісти, які виступають на досить високому рівні у провідних футбольних країнах Європи – Зінченко, Миколенко, Маліновський.

Виступаючи у топ-чемпіонатах, всі вони завжди грають на класних стадіонах за шаленої атмосфери. Це ті лідери, які на даному етапі повинні повести за собою своїх партнерів по збірній", – розповів Федецький в інтерв'ю UA-Футболу.

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