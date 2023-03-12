Феєрія захисників на чолі з Канселу у відеоогляді матчу Баварія – Аугсбург – 5:3
12 березня 2023 - Читать на русском
Баварія обіграла Аугсбург в рамках 24-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
15’ Жоау Канселу
19’ Бенжамен Павар
35’ Бенжамен Павар
45’ Лерой Сане
74’ Альфонсо Девіс
Мергім Беріша 60’
Ірвін Кардона 90+3’
15’ Жоау Канселу
19’ Бенжамен Павар
35’ Бенжамен Павар
45’ Лерой Сане
60’ Мергім Беріша
74’ Альфонсо Девіс
90+3’ Ірвін Кардона
За підсумками туру Баварія повернула собі одноосібне лідерство. Це стало можливим завдяки власній перемозі та осічці дортмундської Борусії, яка не зуміла обіграти Шальке – одну з найгірших команд чемпіонату.
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Гру проти Аугсбургу зробили захисники мюнхенців – Павар оформив дубль, Канселу забив дебютний гол за Баварію та віддав асисити на Альфонсо Девіса. Задля видовищності оборонці ще й супернику дозволили тричі засмутити Зоммера.
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