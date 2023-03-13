Ередивізія, 25 тур

Фейєнорд – Волендам – 2:1

Голи: Хіменес, 52, Мірані, 74 (аг) – Ван Міген, 12

Початок матчу видався для господарів нервовим. Фейєнорд пропустив вже на 12 хвилині зустрічі. Волендам вдало скористалася швидкісною атакою. Підопічні Арне Слота просто не відходили від штрафного майданчика суперника. Спроби відігратися не принесли жодного результату в першому таймі, хоча небезпечні моменти Фейєнорд створював регулярно.

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У другій половині матчі господарі продовжували тиснути на ворота гостей. На 52 хвилині зустрічі Хіменес зрівняв рахунок завдяки помилці захисників Волендама. Через короткий проміжок, Фейєнорд вийшов вперед. І знову допомогли суперники. Мірані забив гол у свої ворота.

Фейєнорд наразі посідає перше місце в турнірній таблиці Ередивізії, маючи 58 очок. Нагадаємо, що Шахтар зіграє проти нідерландської команди в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи 16 березня.

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