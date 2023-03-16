Шахтар побореться з Фейєнордом за право зіграти у чвертьфіналі Ліги Європи 2022/23. Анонс і прогноз на вирішальний матч читайте на "Футбол 24".

Перед початком сезону мало хто вірив, що Шахтар бодай із групи в Лігу Європи вийде. Нині ж на дворі середина березня, а "гірники" борються за чвертьфінал Ліги Європи – і це вже велика перемога. Не тільки для донеччан, а й для всієї України, адже завдяки успіхам підопічних Ігора Йовічевіча навесні вдалося зберегти дві команди УПЛ в ЛЧ.

"Шахтарю трохи не пощастило": екс-тренер Фейєнорда вірить у команду Йовічевіча у матчі-відповіді Ліги Європи

Здавалося, що вже у першому матчі проти Фейєнорда казочка завершиться, адже нідерландці дуже потужні. Вони лідирують в Ередивізі, а остання поразка роттердамців датується аж 27 жовтня. Колектив демонструє настільки крутий футбол, що тренером Арне Слотом зацікавились в АПЛ. Головними чеснотами нідерландців є інтенсивний пресинг та міцна оборона – лише Твенте пропустив менше голів.

До того ж, перед варшавською зустріччю Шахтар втратив двох основних латералей, а Матвієнко повернувся у старт, тільки-но одужавши після хвороби. Все вказувало на відсутність шансів у 1/8 фіналу – втім, донеччани дали бій, забравши нічию! Вона може здатися випадковою, з огляду на статистику ударів (21:5 на користь Фейєнорда), але насправді не все було так однобоко.

В першому таймі підопічні Ігора Йовічевіча не боялися зустрічати роттердамців високо й намагалися вести контргру. Так, виходило слабенько (можна сказати, що взагалі не виходило) – Фейєнорд рідко втрачав м'яч, але все ж тримався на дистанції. Крім того, "гірники" доволі якісно відоборонялись, зберігаючи компактність і виграючи підбирання.

До перерви у команди Арне Слота навіть моментів особливих не було, а от Шахтар міг і забити зі стандарту (у підсумку й забив по перерві). В другому таймі картина змінилась – "гірники" сіли на свою третину, а нідерландці стали працювати на чужій половині всім складом, включно з обома центрбеками. Фейєнорд створив достатньо моментів і заслужено зрівняв рахунок, хоча загальне враження від роттердамців виявилось обнадійливим. Суперник не такий вже й страшний, яким його малювали до першої зустрічі.

До матчу-відповіді "помаранчево-чорні" підходять сильнішими в кадровому плані. В старт повертаються Михайліченко та Конопля – а, значить, Шахтар знову зможе повернутись до фірмової схеми пресингу та виходу в позиційну атаку. Щоправда, у цьому є і небезпека, адже активне залучення фулбеків до атаки відкриває зони на флангах для контрвипадів Фейєнорда. У першій зустрічі цього не було – і роттердамці провалили перший тайм.

Існує підозра, що на Де Кьойпі таки доведеться забивати. Як сказав Ігор Йовічевіч, там буде пекло – підопічні Арне Слота не програли жодного матчу в рідних стінах і лише раз завершили без забитих м'ячів. Вдома вони стримали Аякс та ПСВ, а на вихідних команда переграла Волендам (борця за виживання). Господарі тримали м'яч 77% часу й провели 25 ударів.

Але забили тільки двічі, причому переможний гол стався на останніх хвилинах (і то був автогол). Перед цим у роттердамців були два матчі з середняками, у яких вдалося забити лишень наприкінці зустрічі – і всього тільки раз. У Варшаві сталася аналогічна ситуація, що говорить не тільки про вольові якості Фейєнорда, а й про труднощі з конвертацією моментів у голи.

Проблема в тому, що у Шахтаря в єврокубках моментів в принципі мало. Зіграти в атаці переконливо вдалося тільки у першому поєдинку проти Ренна, коли "гірники" відзначились аж двічі – а от далі все було сумно. Якою б грамотною не була структура гри донеччан, але статистика навіває смуток.

У Франції та проти Фейєнорда підопічні Ігора Йовічевіча провели всього 12 ударів, з яких лише 6 пройшли з меж штрафного – і тільки 3 не стали наслідками стандартів. Хоча суперники часто помилялись. Сумарно донеччани награли на 0,71 очікуваний гол проти 4,49 xG у нідерландців та французів (із 44-х пострілів). Конкретно ж Фейєнорд за показником очікуваної гостроти (тобто, без ударів) награв у Варшаві на 3:0.

Але не варто думати, що шансів немає. Статистика говорить лишень про те, що Шахтар є найслабшим учасником плей-офф – а хто з цим сперечався? Ніхто й не казав, що "гірники" повинні тут домінувати.

Тим не менш, команда Ігора Йовічевіча має відпрацьовану й доволі ефективну структуру гри, вміє адаптовуватись під сильнішого суперника й демонструє надзвичайні вольові якості. Ці фактори у футболі значать не менше, ніж стрілочки на тактичній дошці.

Щонайбільш важливо, Шахтар демонструє стабільне вміння витискати максимум із мінімуму шансів. Фулхем і Дніпро колись таким чином до фіналу ЛЄ дійшли. Так, великою мірою "помаранчево-чорним" фартить – але коли фартить протягом усього сезону, то це вже не просто посмішка Фортуни.

Футбол часто вимагає вміння перетерпіти й реалізувати один момент. З цим у підопічних Ігора Йовічевіча все в порядку.

Кадрова ситуація

Шахтар прилетів до Роттердаму в оптимальному складі. В лазареті залишається тільки Корнієнко, але до цього всі вже звикли. Крім того, до кінця сезону вилетів Різник, але він ще навіть не дебютував за "гірників".

Серйозні питання залишаються щодо участі Шведа. Він відновився від пошкодження й виходив на заміну в матчах проти Фейєнорда та Кривбаса, а криворіжцям навіть забив гол – втім, під час святкування хавбек схопився за ділянку паху, яка і була проблемною. Та і до голу Мар'ян постійно тримався за привідний м'яз.

Тим не менш, він тренувався у загальній групі й потрапив до заявки – провести на полі бодай тайм Швед, ймовірно, зможе.

Фейєнорду, як і в першій зустрічі, не допоможуть травмований голкіпер Бейлов та опорник Тімбер. Ці футболісти були основним для Арне Слота. Можливо, саме їхня відсутність допомогла Шахтарю зачепитись за нічию у Варшаві.

Орієнтовні склади на матч Фейєнорд – Шахтар

Фейєнорд: Велленройтер – Педерсен, Гертрейда, Ганцко, Хартман – Кьокчю, Віффер, Ділросун – Джаханбахш, Хімінес, Ідріссі

Шахтар: Трубін – Конопля, Ракицький, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Криськів, Судаков – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Будемо об'єктивними – Фейєнорд набагато сильніший за Шахтар за всіма параметрами. У пекельній атмосфері Де Кьойпа роттердамці будуть тиснути особливо активно. Для "гірників" важливо витримати стартовий відрізок та не втратити концентрацію по перерві. Якщо це вдасться, то за чвертьфінал можна поборотись.

Насправді шанси донеччан не такі вже й жахливі. Підопічні Арне Слота останнім часом доволі натужно забивають голи, а пропускають регулярно – за 10 попередніх поєдинків вони лишень два рази завершили гру "всуху". Неймеген відвантажив у їхні ворота аж чотири м'ячі, і навіть Волендам (три очки від зони вильоту) зміг відзначитись на виїзді.

Як правило, проблеми в даному аспекті пов'язані з вразливостями Фейєнорда до контратак. Навіть Шахтар отримував купу можливостей, аби покарати нідерландців за великі відкриті зони – але Зубков, Судаков, Топалов і Ко погано користувались наданими шансами. Якщо "гірники" проведуть роботу над помилками, то є сенс сподіватись на гол у ворота Велленройтера.

От тільки не віриться, що донеччани обійдуться без пропущених м'ячів. Хоча б один Фейєнорд заштовхає. Нашій команді буде надзвичайно важко на Де Кьойпі – втім, з огляду на всі вищезазначені факти, ми ризикнемо поставити на овертайми й пенальті. Шахтар може це зробити, хоча й без посмішки Фортуни тут не обійтись. Досі вона нам не зраджувала.

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