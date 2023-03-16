Підсилення лише номінальне

У Варшаві Шахтар, хоч і забив першим, все ж мусить бути задоволеним, що втримав бодай нічию. Фейєнорд із запасом награв на перемогу, але конвертувати свою перевагу в забиті м'ячі не зміг. Передусім через те, що феноменальний матч провів Анатолій Трубін. За відсутності низки основних оборонців, голкіперу часто доводилося діяти на межі можливостей. Резервісти не скористалися шансом довести свої претензії на більшу кількість ігрового часу. Дехто навіть відверто провалився. Зокрема, Лукас Тейлор. Це ще пощастило, що з-під нього забили лише раз...

Фейєнорд – Шахтар – 7:1 – відео голів та огляд матчу Ліги Європи

Сьогодні повернулися ключові виконавці, які відбули дискваліфікацію за перебір попереджень. Відтак, місце в четвірці оборонців закономірно зберіг лише Микола Матвієнко. Навіть Ярослав Ракицький сів у запас. Гол у першому матчі аж ніяк не допоміг досвідченому захиснику. В суперника також найбільше перестановок відбулося в захисті – замість Педерсена та Гартмана з'явилися Лопес і Гертрейда. Зате у нападі вийшов Хіменес – один із лідерів команди Арне Слота.

З оновленим складом "гірники" значно впевненіше діяли біля власних воріт. Зникли бездумні винесення кудись подалі, що постійно доводилося робити у Варшаві. Донеччани спокійно розігрували м'яч під пресингом навіть в межах власного штрафного. Інша справа, що осмислено перейти в атаку не вдавалося взагалі. Криськів спробував допомогти з цим завдяки індивідуальним діям, але організував катастрофу. Фейєнорд перехопив і організував разючу контратаку. Санті Хіменес розібрався з Бондарем, мов з хлопчаком у дворі, й відправив м'яч у сітку воріт Трубіна. План Ігора Йовічевіча на цю гру дав збій уже на 9-й хвилині.

Поки Шахтар намагався пристосуватися до нових умов, ситуація ускладнилася іще більше. Знову Криськів невдало спробував побудувати атаку. Знову миттєва відповідь. І знову Бондар ухвалює неправильне рішення. Вочевидь, пам'ятаючи, до чого призвели висмикування в попередньому епізоді, Валерій вирішив задкувати до воріт. Це дало Кьокчу необхідні час і простір. Капітан господарів чітко поклав м'яч під дальню стійку.

Надія помирає, не народившись

Фейєнорд, здобувши перевагу, дозволив Шахтарю трішки відчути ритм гри. Без тиску "гірники" почали регулярно діставатися до чужих воріт. Класний момент був у Траоре – Лассіна не зумів підлаштуватися і пробити як слід. Судаков був близький до нового шедевру. Цього разу м'яч після пострілу Георгія влучив у поперечину. Дуже не щастило донеччанам. Апогеєм стала масована атака, коли не змогли завершити ні Конопля, ні ще кілька гравців на лінії воротарського.

Аж так тринькати шанси собі дозволяти не можна. Тим паче, коли проти тебе наскільки сильний суперник. Роттердамці вирішили довго не чекати й боляче покарали за марнотратність. Банальну флангову атаку господарів зупинив Конопля. Щоправда, зробив це з порушенням правил у власному штрафному. Пенальті! До позначки підійшов Кьокчу й впевнено оформив дубль, розвівши м'яч і Трубіна по різних кутах. Розгром, який не назвеш несправедливим.

Ігор Йовічевіч, схоже, покарав Дмитра Криськіва за помилки, знявши його з гри в перерві. Проте, Джурасека, який замінив українця, спіткала така ж доля. Хавбек послизнувся в центрі поля, подарувавши Фейєнорду шанс. Двічі роттердамців просити не треба. Тим більше, коли ще й Конопля допомагає. Ідріссі легко хитнув Юхима і закрутив під дальню стійку. 4:0.

Часу залишалося багато, а от віри – ні. Навіть у гравців Шахтаря. За таких умов чекаєш бодай на той міфічний "гол престижу". Натомість донеччани розсипалися ще більше. Не працювало нічого – ні заміни, ні гравці, які вже були на полі. А Фейєнорд ловив кураж і відігравався за всі змарновані моменти у Варшаві. Сьогодні залітало все. На 67-й хвилині рахунок був уже 7:0! Донеччани повторили свій антирекорд у єврокубках. Щоправда, Баварія стільки забивала, майже весь матч граючи в більшості.

Зрештою, крапку в звітному матчі поставив саме Шахтар. Келсі відгукнувся на геніальний пас Матвієнка та забив у другому матчі поспіль. Єврокубковий сезон донеччан завершений.

Дякуємо за сезон!

Після такого матчу важко підібрати слова. Цілковите спустошення для вболівальників Шахтаря. Величезне розчарування для тих, хто до останнього вболівав за український футбол у єврокубках. А таких справді було багато – на трибунах де Куйпа було значно більше синьо-жовтих прапорів, ніж символіки донеччан. Глядачі цього не заслужили. Та й Шахтар цього не заслужив. За показником xG Фейєнорд сьогодні навіть на 2 голи не награв, але залітало все...

Дуже боляче отак завершувати єврокубковий сезон, який складався казково. Визнайте, у серпні ніхто не вірив у команду Ігора Йовічевіча. Їй пророкували останнє місце в групі Ліги чемпіонів – за спинами Реала, Селтіка та РБ Лейпциг. Однак завдяки феноменальній грі Мудрика "гірники" ледь не застрибнули в плей-офф. Зрештою, квиток у Лігу Європи – теж чудово. Першою перешкодою став Ренн, з яким грати належало вже без Мудрика. Знову в Шахтар ніхто не вірив, адже свою силу французи показали осінню на фоні київського Динамо. Трубін ефектно закрив роти критикам.

Після такого уболівальники почали вимагати продовження. Вони хотіли бачити скальп Фейєнорда. Нікого не цікавило, наскільки сильний цей суперник. А тут ще й результат у Варшаві подарував марні надії. Та й із табору Шахтаря звучали сміливі заяви. Покарання за таку самовпевненість вийшло дуже болісним. Донецька молодь отримала хороший урок, хоч і не змогла скласти іспит екстерном.

Тепер Ігор Йовічевіч зможе зосередитися на єдиному завданні – боротьбі за чемпіонство. Більше не буде поїздок через усю Європу, які забирають майже добу часу. З'явиться можливість не лише якісно відновлювати сили, а й повноцінно готуватися до матчу. Шахтар – головний фаворит УПЛ, і це нове випробування для команди, більшість гравців якої трохи більше ніж рік тому могли лише мріяти про гру в основному складі. Ці юнаки показали, що потенціал у них величезний. Вони здатні давати результат навіть на євроарені. Восени перевіримо, наскільки невипадковими були успіхи цього сезону. А поки – дякуємо! Це було славне полювання.