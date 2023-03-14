Шахтар поїхав у гості до Фейєнорда в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Який прогноз букмекерів, підкаже "Футбол 24".

Матч Фейєнорд – Шахтар відбудеться у четвер, 16 березня, о 19:45 за Києвом. Перша гра завершилася нічиєю – Ракицький вивів "гірників" вперед, але на останніх хвилинах суперник зрівняв рахунок.

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Шахтар підходить до матчу-відповіді в статусі явного аутсайдера. Фахівці William Hill на виїзну перемогу українців дають величезний коефіцієнт 6.5. Водночас звитяга Фейєнорда оцінена коефіцієнтом 1.5, тоді як нічия – 4.2.

Вихід Шахтаря у чвертьфінал стане несподіванкою. Авторитетна контора Bwin пропонує поставити на прохід "гірників" за 3.9, а загальний успіх Фейєнорда оцінює в 1.22. Нагадаємо, що в разі повторної нічиєї будуть овертайми та пенальті.

Матч очікується досить результативним. На стандартний тотал більше (2,5) можна поставити з коефіцієнтом 1.77, а на відповідний тотал менше – за 1.95. Найбільш ймовірний рахунок – 1:0 на користь нідерландців.