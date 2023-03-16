Фейєнорд приймає Шахтар в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Фейєнорд – Шахтар стартує о 19:45 за київським часом. Роттердамці в першому матчі володіли відчутною перевагою, але донеччани зуміли звести гру до нічиєї. Сьогодні команда Ігора Йовічевіча буде сильнішою, адже до складу повернулися три основні захисники, які відбули дискваліфікацію. Жертвою цього процесу став герой зустрічі у Варшаві. Йдеться про Ярослава Ракицького, який забив курйозний гол.

Фейєнорд – Шахтар: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи

Дивитися матч Фейєнорд – Шахтар на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки), починаючи з 19:40. Сервіс є офіційним транслятором єврокубків на території України у сезоні 2022/23. Текстову онлайн-трансляцію проведе Футбол 24.

Стартові склади команд:

Фейєнорд: Велленройтер – Гертрейда, Ганцко, Траунер, Лопес – Кьокчю, Віффер, Шиманскі – Джаханбахш, Хімінес, Ідріссі

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Криськів, Судаков – Траоре