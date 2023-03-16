Шахтар зганьбився проти Фейєнорда в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на "Футбол 24".

Везіння "гірників" завершилось ще в першій зустрічі. У матчі-відповіді влітало все, що тільки можна. До перерви Шахтар горів 0:3 – влучний удар Хіменеса та дубль Кьокчю.

Шахтар вилетів із єврокубків, пропустивши від Фейєнорда 7 голів – Келсі підсолодив приниження донеччан

Побиття продовжилось по перерві. Ідріссі оформив шедевральний дубль, розкішний удар вдався Джаханбахшу, а останнім за нідерландців забив Данілу.

Української команди вистачило всього на гол престижу імені Келсі. 1:1 та 1:7 завершують у дечому казкову єврокубкову кампанію Шахтаря.