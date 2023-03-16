Фейєнорд – Шахтар – 7:1 – відео голів та огляд матчу Ліги Європи
16 березня 2023 - Читать на русском
Шахтар зганьбився проти Фейєнорда в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на "Футбол 24".
завершено
24’ Оркун Кьокчю
38’ Оркун Кьокчю
49’ Усама Ідріссі
60’ Усама Ідріссі
67’ Даніло
Кевін Келсі 87’
24’ Оркун Кьокчю
38’ Оркун Кьокчю
49’ Усама Ідріссі
60’ Усама Ідріссі
67’ Даніло
87’ Кевін Келсі
Везіння "гірників" завершилось ще в першій зустрічі. У матчі-відповіді влітало все, що тільки можна. До перерви Шахтар горів 0:3 – влучний удар Хіменеса та дубль Кьокчю.
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Побиття продовжилось по перерві. Ідріссі оформив шедевральний дубль, розкішний удар вдався Джаханбахшу, а останнім за нідерландців забив Данілу.
Української команди вистачило всього на гол престижу імені Келсі. 1:1 та 1:7 завершують у дечому казкову єврокубкову кампанію Шахтаря.
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