Фіаско Салаха з пенальті у відеоогляді матчу Борнмут – Ліверпуль – 1:0
11 березня 2023 - Читать на русском
Борнмут обіграв Ліверпуль в рамках 27-го туру АПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".
Мерсисайдці після нищівної перемоги над МЮ (7:0) розраховували іще покращити свої шанси на потрапляння в зону Ліги чемпіонів, адже грати належало проти на той момент найгіршої команди АПЛ.
Ліверпуль програв команді Забарного в матчі АПЛ після 7:0 з МЮ – унікальний пенальті Салаха, логічний реванш за 0:9
Борнмут досі не може розраховувати на Іллю Забарного, але сьогодні впорався і без українця. Біллінг забив єдиний гол у звітному матчі та приніс "вишням" сенсаційну перемогу. Мохамед Салах міг зрівнювати, але вкрай невдало пробив пенальті.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter