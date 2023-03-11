Мерсисайдці після нищівної перемоги над МЮ (7:0) розраховували іще покращити свої шанси на потрапляння в зону Ліги чемпіонів, адже грати належало проти на той момент найгіршої команди АПЛ.

Ліверпуль програв команді Забарного в матчі АПЛ після 7:0 з МЮ – унікальний пенальті Салаха, логічний реванш за 0:9

Борнмут досі не може розраховувати на Іллю Забарного, але сьогодні впорався і без українця. Біллінг забив єдиний гол у звітному матчі та приніс "вишням" сенсаційну перемогу. Мохамед Салах міг зрівнювати, але вкрай невдало пробив пенальті.