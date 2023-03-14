Рада ФІФА схвалила поправки до формату і календаря ЧС-2026, виходячи з ретельного аналізу, який враховує спортивну чесність, добробут гравців, командні поїздки, комерційну і спортивну привабливість, а також досвід команд і вболівальників.

Як інформує офіційний сайт організації, у фінальному турнірі Мундіалю 2026 року замість 16 груп по три команди будуть 12 груп по чотири команди. Дві перші збірні кожного квартету та вісім найкращих третіх команд вийдуть до 1/16 фіналу.

ЧС-2026: ФІФА визначилася з революційним форматом Мундіалю, на якому вперше зіграють 48 збірних

Керівництво ФІФА вважає, що оновлений формат зменшує ризик травм і гарантує, що всі команди зіграють щонайменше по три матчі, забезпечуючи тим самим збалансований час відпочинку між іграми.

Вперше за всю історію чемпіонатів світу на турнірі зіграють 48 команд. До цього максимальна кількість учасників становила 32 збірні.

На п'яти перших ЧС (1930, 1934, 1938, 1950 та 1954 років) було зіграно менше матчів (101), ніж заплановано зіграти на ЧС-2026 – 104 гри. Така кількість зустрічей зробить цей Мундіаль найтривалішим в історії.

Згідно з новим календарем, фінал чемпіонату світу 2026 року заплановано на неділю, 19 липня. Нагадаємо, що сам турнір відбудеться в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці.

ЧС-2022: як зарахували гол Мессі у фіналі, який вимагають переграти – арбітр матчу визнав одну помилку