Крістал Пелас після звільнення Патріка Вієйри призначив легендарного Роя Ходжсона, але той працюватиме з командою лише пів року. На довший термін залишати його не збираються.

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Саме тому "орли" вже шукають потенційних наступників. Поки називають двох тренерів – коуча Лілля Паулу Фонсеку та безробітнього Адольфа Хюттера, інформує The Guardian. Обоє симпатизують керівництву англійського клубу, але остаточне рішення ухвалять наприкінці сезону.

Нагадаємо, Крістал Пелес йде 12-м у турнірній таблиці АПЛ, але відставання від зони вильоту становить усього 2 залікові бали, тож ситуація може змінюватись з кожним туром.

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