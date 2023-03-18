Головний тренер Лілля Паулу Фонсека знайшов підсилення для своєї команди в Україні.

"Скажу чесно, якби мав таку можливість, то хотів би запросити когось із гравців Шахтаря, але Лілль – не той клуб, який має велику фінансову потужність. Не думаю, що в нас вистачить грошей купити когось в донецькому клубі.

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Мені дуже подобаються Трубін, Матвієнко, Бондаренко, Судаков. Боюсь когось забути, але це дуже талановиті гравці. Мені здається, що вони можуть грати в більшості команд Європи", – цитує тренера Tribuna.

Нагадаємо, що наразі екс-наставник Шахтаря працює з французьким Ліллем. Команда Фонсеки перебуває на шостій сходинці в турнірній таблиці Ліги 1, маючи у своєму активі 46 балів.

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