Ліга 1, 28 тур

Тулуза – Лілль – 0:2

Голи: Александро, 85, Байо, 90+10

Ланс – Анже – 3:0

Голи: С.Фофана, 26, Опенда, 30, 46

Тулуза і Лілль довго не могли забити під жахливою зливою. Команди змарнували купу моментів, а розв'язка настала в кінцівці. Допоміг банальний стандарт – Александро замкнув навіс Жегрови з кутового. Лілль витримав шалений тиск, а на 10-й доданій хвилині Мохамед Байо добив Тулузу. Перемога дозволила підопічним Фонсеки вийти на п'яту сходинку.

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Ланс не мав жодних проблем з жалюгідним Анже. Абсолютно найгірша команда Ліги 1 двічі пропустила до перерви. Після відпочинку найкращий бомбардир "криваво-золотих" Лоїс Опенда оформив дубль (загалом 14 голів) і розгром суперника.

Ланс щонайменше на добу суне Марсель з другого місця. Втім, команда Маліновського відстає всього на очко і може повернути своє, якщо здолає Реймс (19 березня, 21:45 за київським часом).

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