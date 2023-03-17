Головний тренер Лілля Паулу Фонсека, який раніше очолював Шахтар, не виключає можливості одного дня стати наставником "синьо-жовтих".

"Маю зізнатися, що це не частина моїх планів ставати тренером збірної просто зараз, але одного дня я б хотів мати можливість працювати з національною командою України.

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Я відчуваю, що маю віддати Україні та українцям борг. Завдяки моїй дружині Каті та сину Мартіну половина мого серця українська. Тому так, одного дня я б хотів стати тренером збірної України", – цитує Фонсеку Tribuna.

Наразі обов'язки головного тренера "синьо-жовтих" виконує Руслан Ротань. Влітку, найімовірніше, збірну очолить Сергій Ребров, у якого завершиться контракт з Аль-Айном.

Нагадаємо, Фонсека з 2016 по 2019 роки тренував Шахтар, з яким тричі виграв УПЛ та Кубок України, раз – Суперкубок. Його угода з Ліллем чинна до 2024 року.

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