"Чи встигне Ротань дати щось збірній України за період своєї роботи? Він, як виконувач обов'язків, не планує робити ніяких дій. Теорія змови говорить, що він лише заповнює паузу до приходу справжнього тренера, який перебуває на зв’язку і побажання озвучує.

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Усе, що відбувається, це результат дикої неспроможності, пасивності і навіть зловмисності Федерації футболу України. УАФ демонструє байдужість до проблем збірної і навіть складається враження, що на збірну просто забили болт.

Після жеребкування, коли зрозуміли, що ми в одній групі з Англією та Італією, то подумали: "Яка різниця, як зіграємо? Все одно не пройдемо", – поділився Франков у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, що Ротань, окрім роботи в національній команді поєднує тренерство у збірній України U-21 та Олександрії.

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