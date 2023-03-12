У неділю 24-й тур чемпіонату Німеччини завершували три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 24-й тур

Фрайбург – Хоффенхайм – 2:1

Голи: Еггштайн, 5, Доан, 89 – Стіллер, 49

Вилучення: Кабак, 84 (Хоффенхам, друга жовта картка)

Вердер – Байєр – 2:3

Голи: Дукш, 30, Фюлькруг, 85 (п.) – Баккер, 34, Фрімпонг, 56, Гложек, 83

Вольфсбург – Уніон – 1:1

Голи: Віммер, 84 – Юрановіч, 71 (п.)

Борусія Д сенсаційно втратила очки з Шальке і відпустила Баварію у відрив, РБ Лейпциг розгромив Борусію М

Фрайбург вдома ледь не втратив очки з Хоффенхаймом. Господарі вийшли вперед вже на 5-й хвилині, коли Еггштайн вдало зіграв на добиванні. Однак одразу по перерві гості зрівняли і, здавалось, що головний претендент на виліт зможе здобути перше очко за сім матчів.

Наприкінці зустрічі Кабак заробив другу жовту картку і підопічні Крістіана Штрайха отримали чисельну перевагу. Її таки вдалось реалізувати – Доан відгукнувся на поперечну передачу на останній хвилині основного часу і повернув свою команду у топ-4 Бундесліги.

Сусіди по турнірній таблиці – Вердер і Байєр – влаштували справжню перестрілку. Господарі вийшли вперед в середині першого тайму, однак вже за 4 хвилини пропустили у відповідь. По перерві леверкузенці, завдяки рикошету, забили вдруге, а наприкінці зробили рахунок ще переконливішим. На 85-й хвилины Фюлькруг з пенальті покарав суперника за гру рукою і відродив інтригу. Однак, зачепитись бодай за нічию бременці не змогли. Попри підсумковий результат команди не змінили свої позиції у таблиці: Байєр – дев'ятий, Вердер – одинадцятий.

В останньому матчі дня Уніон на виїзді розписав нічию з Вольфсбургом. Команди тримали свої ворота на замку півтора тайми, аж поки Гілявогі не порушив правила у власному штрафному. Юрановіч з позначки вивів берлінців вперед. "Вовкам", однак, вистачило часу, аби відігратись. Як наслідок, Уніон втратив шанс обійти РБ Лейпциг і піднятись на третю сходинку турнірної таблиці (команди зрівнялись за очками, але за додатковими показниками "бики" кращі).

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ