Олександр Зінченко потрапив у стартовий склад. Матч, як і онлайн-трансляція Фулхем – Арсенал на "Футбол 24", почався о 16:00. Команда Артети проти інших лондонців, які сенсаційно претендують на потрапляння в єврокубки. У першому колі "каноніри" вирвали важку перемогу вдома, оформивши камбек на 85 хвилині. Багато ходили "каноніри" навколо штрафного господарів, а до ударів довго справу не доводили. Здавалося, на 17 хвилині відзначилися з першого ж удару в матчі. Зінченко кинув на лівий фланг, де Мартінеллі обігрався з Джакою і пробив у дальній – снаряд від рук Лєно влучив у Робінсона й залетів у сітку. Однак у момент пасу швейцарця стався мінімальний офсайд, який підтвердили на VAR.

Фулхем – Арсенал: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Лідери Прем'єр-ліги і не думали засмучуватися. Троссар подав кутовий, а Габріел на межі воротарського майданчика пробив через руки Лєно. Таки забили першим же ударом. Це, до слова, уже 3 гол бразильського захисника у ворота Фулхема. Ще через 5 хвилин Арсенал легко забив другий. Витягнули на правий фланг сили пресингу Фулхема. Саліба довгим пасом закинув через пів поля на Джаку. Граніт протягнув і віддав, Троссар знову подав, а ще один Габріел, Мартінеллі, також відзначився на другому поверсі.

Команда Сілви вперше пробила аж на 33 хвилині. Соломон, який належить Шахтарю, ліворуч відклеївся від захисників, але повторити свої шедеври з попередніх матчів не зумів. Яку ж геометрію передач малюють підопічні Артети! Душать пресингом, а потім розписують магічні комбінації Едегор, Сака, Мартінеллі. Джака і Троссар якимсь дивом не забивають. Кілька класних пасів з просуванням видає і наш Зінченко, який сьогодні більше насолоджується ефектними маневрами партнерів. Ремсдейл вирішив відродити інтригу на рівному місці. Подарував м'яч Перейрі, але Андрес з правого флангу дещо перекинув ворота. Згодом голкіпер гостей ще й ледь не дочекався, коли суперник накриє його пас у воротарському.

Однак останнє слово таки за лідерами АПЛ. Сака виборов м'яч у центрі поля та розігнав контратаку, яку завершив Едегор – на паузі, на відчутті, Бразилія. Вражає і хет-трик асистів Троссара, тріумфальний камбек після травми! За ударами з меж штрафного 0:6, за стовідсотковими моментами 0:3. І це ще Мартінеллі з Джакою загубили по сотці! Вражаючий погром. Відчутно, наскільки бракує Паліньї, у 3 матчах без якого Фулхем пропустив аж 27% від всіх голів – 10 з 37. Коли португальський опорник не грає, "дачники" пропускають кожні 25 хвилин в АПЛ. З Жоау на полі – кожні 79.

Після перерви знову тільки натяки на моменти від господарів. Перейра люто вимагав пенальті за влучання в руку Саліба – судді вирішили, що француз не мав шансів зіграти інакше. Зінченко махнув повз м'яч, пройшла діагональ на фланг українця. Добре, що Габріел вчасно підстрахував. А в нас на полі сьогодні трапився історичний рекорд, повідомляє OPTA. Адже саме Троссар став першим гравцем за всю історію АПЛ, який оформив хет-трик гольових пасів у першому таймі виїзного матчу.

3+ - Leandro Trossard is the first player since Santi Cazorla in 2012-13 to record a hat-trick of goals and a hat-trick of assists in a single Premier League campaign.



️️️ vs Liverpool in October

️️️ vs Fulham today



Trebles. pic.twitter.com/YRXUZu35eA — OptaJoe (@OptaJoe) March 12, 2023

Як же казково розганяє атаку Мартінеллі. Обігрався в одну стіночку, після п'яточки Джаки завершував іншу. Лише останнього мазка бракує кільком божевільним атакам Арсенала. І ледь не пропустили у відповідь. Крутий сейв Ремсдейла, удар Мітровіча в поперечину після подачі кутового. В одному з тих епізодів Зінченко дозволив себе легко пройти Перейрі. Як і в Саки, не найкращий матч українця. Обоє покидають поле на 72 хвилині. На заміну вийшли Нельсон з Тірні.

Ще один сейв Ремсдейла після розстрільного удару головою – це Мартінеллі прогавив закидання з центру на фланг. Соломона і Перейру також зняли з гри. А в Арсенала великий камбек. Габріел Жезус вперше за 4 місяці вийшов на матч АПЛ. І тут же кілька магічних фінтів бразильця. Атака джокерів. Томіясу почав зі своєї половини, Вієйра після пасу Партея підхопив, створивши ідеальний момент для Жезуса. Габріел не переграв Лєно – єдиний з цим іменем, який сьогодні не забив за Арсенал.

FT: Fulham 0-3 Arsenal



xG: 0.76-2.29

Shots: 12-15

Shots on target: 2-7

Big chances: 0-4

Touches in opp. box: 17-28

Possession: 45%-55%



The Gunners restore their five point lead at the top of the table. pic.twitter.com/MyJLJmP9XY — Squawka Live (@Squawka_Live) March 12, 2023

Нельсон теж міг ставати автором асисту. Простріл ще одного свіжого гравця замикав у дотик Едегор – ефектно, але трохи невлучно. По перерві рівновага за ударами і моментами. Однак команда Артети все одно має класніший вигляд, тоді як суперники більше створюють на помилках захисту "канонірів". Арсенал зберігає 5-очковий відрив від Манчестер Сіті. Фулхем опускається на 8 рядок – у команди Сілви стільки ж балів, скільки набрав Брайтон Де Дзербі.

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