Фулхем та Арсенал зустрілися у 27 турі чемпіонату Англії. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Олександр Зінченко виходить з перших хвилин, як і Манор Соломон. Матч, як і онлайн-трансляція Фулхем – Арсенал на "Футбол 24", стартує о 16:00. Команда Артети проти інших лондонців, які сенсаційно претендують на потрапляння в єврокубки. Де дивитись матч Фулхем – Арсенал онлайн. Гру транслює Setanta Sports.

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Після перемоги над Крістал Пелас Манчестер Сіті наблизився до Арсенала на відстань двох очок. Фулхем посідає 8 місце турнірної таблиці, маючи 39 балів.

Стартові склади:

Фулхем: Лєно – Тете, Адарабьойо, Рім, Робінсон – Рід, Лукіч – Рід, Перейра, Соломон – Мітровіч.

Арсенал: Ремсдейл – Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко – Партей, Джака, Едегор – Сака, Мартінеллі, Троссар.