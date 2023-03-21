Футболісти "ораньє" мають намір відправити на благодійний аукціон свої футболки з відбіркових матчів до Євро-2024 проти Франції та Гібралтару.

Усі виручені кошти буде відправлено в благодійну організацію Giro 555, яка займається допомогою постраждалим від землетрусів у Туреччині та Сирії. Про це інформує Voetbal International.

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Взяти участь в аукціоні зможе будь-хто охочий. Для цього потрібно зареєструватися на сайті MatchWornShirt.com і зробити свою пропозицію. Перший аукціон розпочнеться в п'ятницю, 24 березня і завершиться в понеділок, 27 березня.

Початок другого аукціону збігається зі стартовим свистком гри проти Гібралтару (27 березня).