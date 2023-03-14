Головний тренер Айнтрахта Олівер Гласнер вірить у те, що його команда може відігратися в матчі з Наполі після домашньої поразки з рахунком 0:2.

"Ми можемо забити три м'ячі й почекати до фінального свистка, або ж перевести гру в додатковий час. Я не хочу здатися тут надмірним оптимістом, тому що Наполі – дуже сильна команда, але це і є наші цілі", – цитує Гласнера Football Italia.

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У цій зустрічі тренер франкфуртської команди не зможе розраховувати на дискваліфікованого Коло Муані і травмованого Ліндстрема, що ускладнює гостям завдання.

"Але ж ми програли перший матч, коли вони були на полі! Ми думаємо про інші кадрові рішення. Команда залишила гарне відчуття на тренуваннях", – зазначив Гласнер.

Матч Наполі – Айнтрахт відбудеться в середу, 15 березня. Перша зустріч завершилася перемогою італійської команди з рахунком 2:0.

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